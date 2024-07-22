Какой церковный праздник 22 июля: чью память чтят сегодня

22 июля 2024, 07:00
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22 июля почитается память святой равноапостольной Марии Магдалины. Считается, что сегодня особенно нужно молиться к ней женщинам, в частности за здоровье. Говорят, что женщина-мироносица слышит просьбы и помогает.

По народным приметам, в праздник женщинам стоит отложить всю работу, кроме мытья окон и стирки занавесок. Наши предки в этот день собирали в лесу ягоды, из которых потом готовили варенье. Больше расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины

Марию Магдалину очень уважали в древние времена и сейчас тоже. Женщина была верной Иисусу Христу и распространяла христианскую веру. С Сыном Божьим познакомилась, когда ее охватили бесы. Господь тогда помолился и помог от них избавиться. Церковные предания утверждают, что Мария Магдалина первой увидела Иисуса Христа на Пасху, произошло это утром. Впоследствии о его воскресении узнали и другие люди.

Что нельзя делать

  • Нельзя злиться, ссориться и сквернословить.
  • Женщинам не стоит идти работать на огород или в поле.
  • Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
  • Если в этот день будет гроза, то лучше закрыть окна и двери, чтобы в дом не прошла нечисть

Народные приметы 

  • Туман – к хорошей и безветренной погоде.
  • Гроза – к щедрому урожаю сена.
  • Если будет много росы, то лен плохо уродится.
  • Если услышите гром, то ждите сильного ливня.

Что еще отмечают

Каждый год на 22 июля приходится День летнего отдыха. Такой праздник ввели в 2015 году. В этот день традиционно говорят о том, что важно отдыхать от работы, в том числе и брать отпуска.

Кроме того, сегодня отмечается День манго. Этот фрукт любит много людей из разных стран мира, поэтому во время события готовят различные блюда из него или экспериментируют. Где-то проводятся тематические мероприятия.

Автор: Марія Примич