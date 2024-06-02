2 июня – какой праздник отмечают верующие: почему сегодня не стоит ходить в лес
2 июня по новому церковному календарю почитается память святого Никифора. Наши предки в этот день делали венки из полевых цветов и различных трав. Их носили девушки и женщины, люди также держали дома или в хлеву, как оберег.
В давние времена в праздник парни также ходили свататься к девушкам, а молодожены венчались или справляли свадьбу. Говорили, что день удачный для заключения брака. Больше о приметах и запретах на сегодня расскажет LifeStyle 24.
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День памяти святого Никифора
Никифор жил в Константинополе. В те времена императором был Лев Армянин, при правлении которого преследовали христиан. Однажды он приказал лишить святого сана, а затем изгнать с родной земли. 13 лет Никифор пробыл в тюрьме, а затем, в 828 году, умер. Мощи отнесли в Константинополь.
Что нельзя делать
- Нельзя заниматься рукоделием.
- Не стоит идти в лес, потому что произойдет беда.
- Лучше держаться подальше от водоемов, в частности не купаться.
Народные приметы
- Роса – к богатому урожаю ягод и овощей.
- Дождь – к хорошему урожаю грибов.
- Если после обеда не будет солнца, то вскоре похолодает.
- Ветер – к дождю.
Что еще отмечают
В первое воскресенье июня традиционно отмечается Международный день людей, которые преодолели рак. Впервые его отпраздновали в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что тогда увеличилось количество онкобольных людей.
2 июня украинцы также празднуют День работников водного хозяйства. Указ о введении такого события издал президент Украины 18 марта 2003 года. Сегодня поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.