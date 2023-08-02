2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 августа в Украине чествуют пророка Илью – первого, кто отправился живым к Богу на огненной колеснице. Однако это не единственный праздник, который выпадает на этот день.

2 августа – это также День аэромобильных войск Украины. А среди именинников – мужчины, имеющие имя Илья, отмечает 24 Канал. Их можно поздравить красивыми картинками и словами в прозе и стихах.

Важно Православный календарь на август: какие праздники будут отмечать христиане

2 августа в церковном календаре

Пророк Илия – один из самых почитаемых святых в христианстве. Согласно Библии, Господь забрал его на небо живым. Пророк отправился к Богу на огненной колеснице, после чего его и стали называть громовержцем.

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2 августа чтят пророка Илью / Фото из открытых источников

Главные запреты этого дня

Наши предки верили, что в этот день нельзя купаться, ведь высок риск утонуть.

Также не следует в этот день находиться на поле.

2 августа запрещается выпускать на улицу домашних питомцев.

Если рыбаки поймали рыбу с красными глазами, ее лучше отпустить обратно.

Приметы на 2 августа