Какой церковный праздник 3 августа – что нельзя делать в этот день
3 августа 2023, 07:00Читати новину українською
3 августа верующие чтят память святого Онуфрия Печерского. Также именины празднуют мужчины с именем Онуфрий, а в мире отмечают День арбузов.
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Праздник в церковном календаре
Святого Онуфрия Печерского в народе также называют Онуфрием Молчаливым. Он был монахом Киево-Печерской Лавры, жил в Ближних пещерах, где сейчас хранятся его нетленные мощи. Известно, что мужчина придерживался молчаливого затвора. Умер он в начале XIII века. 3 августа верующие чтят его память.
Главные запреты 3 августа
- На Онуфрия нельзя громко разговаривать, а наши предки верили, что лучше все делать молча.
- В этот день не стоит одалживать кому-то деньги.
- Также нельзя есть сырые яблоки, упавшие с дерева.
Приметы на 3 августа
- Слышен гром – осень будет длинной.
- Громко кричат сороки – в этом году ждите теплую зиму.
- Большие кучи муравейники – зима будет холодной.
- Много желудей на земле – много урожая.