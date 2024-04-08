Какой церковный праздник в понедельник, 8 марта: запреты и приметы на день

В понедельник, 8 апреля, по новоюлианскому календарю почитается память апостолов от 70-ти Руфа, Иродиона, Эрма, Агава, Флегонта и Асинкрита. В давние времена люди верили, что в этот день в доме хозяйничает домовой, поэтому старались не убирать.

В Украине продолжается Великий пост, который закончится 4 мая, накануне Пасхи. Подробнее о сегодняшнем празднике расскажет LifeStyle 24.

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День памяти апостолов от 70-ти

Апостол Иродион был родом из города Тарса. Мужчина искренне исповедовал христианскую веру, поэтому постоянно подвергался пыткам от отступников. Впоследствии он умер от меча. Произошло это в день, когда распяли апостола Петра. Через некоторое время убили и апостолов Руфа, Агава, Флегонта, Асинкрита и Эрма.

Что нельзя делать

Лучше сегодня не ловить рыбу и не покупать скот.

Запрещено пить алкогольные напитки, есть мясные и молочные продукты, развлекаться, поскольку продолжается Великий пост.

Нельзя ссориться, сквернословить, злиться, обижаться и сплетничать.

Народные приметы

Дождь – к богатому урожаю зерновых культур.

Если в реках начнет трескаться лед, то ждите хороший урожай хлеба.

Если увидите красный цвет вокруг луны, то будет гроза.

Если прилетит стая ворон, то готовьтесь к неприятностям.

Что еще отмечают

Каждый год 8 апреля люди празднуют Международный день буддизма. Дату выбрали в честь дня рождения основателя этого религиозно-философского учения Будды Шакьямуни. Праздник отмечается примерно в 50 странах мира.

Также на 8 апреля приходится Международный день ромов. Его ввели на Всемирном конгрессе ромов, который проходил в Польше в 1990 году. В праздник стоит подчеркивать проблему дискриминации этого народа.