30 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 июля 2023, 07:00
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30 июля христиане чтят Святогорскую икону Божией Матери. В мире – это Международный день дружбы, а также День свекра.

Согласно церковному календарю, 30 июля для верующих – чествование Святогорской иконы Божией Матери, которая исцеляет людей от разных недугов, отмечает 24 Канал.

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Молитва и Акафист этой иконы помогают исцелиться от лимфаденита, болезни почек, бронхиальной астмы. Святогорская икона Божией Матери также чудотворна, потому что помогает женщинам забеременеть. Говорят, что молитвы к ней даже помогают выздороветь людям с онкологическими заболеваниями.

Что нельзя делать в этот день

  • 30 июля нельзя смотреть на грозы. Наши предки верили, что спустя некоторое время после этого можно ослепнуть.
  • Дружба может испортиться навсегда, если вы будете спорить или ссориться. Важно овладевать своими эмоциями и держать их при себе.
  • В этот день никому не рассказывайте свои секреты. Пусть все сокровенное остается с вами.

Приметы на 30 июля

  • Если на улице гроза – осень будет дождливая.
  • Холодный вечер – на следующий день готовьтесь к жаре.
  • Белые облака на небе с дождем будут означать изменение погоды.
Автор: Христина Кобак