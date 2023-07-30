30 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 июля христиане чтят Святогорскую икону Божией Матери. В мире – это Международный день дружбы, а также День свекра.

Согласно церковному календарю, 30 июля для верующих – чествование Святогорской иконы Божией Матери, которая исцеляет людей от разных недугов, отмечает 24 Канал.

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Молитва и Акафист этой иконы помогают исцелиться от лимфаденита, болезни почек, бронхиальной астмы. Святогорская икона Божией Матери также чудотворна, потому что помогает женщинам забеременеть. Говорят, что молитвы к ней даже помогают выздороветь людям с онкологическими заболеваниями.

Что нельзя делать в этот день

30 июля нельзя смотреть на грозы. Наши предки верили, что спустя некоторое время после этого можно ослепнуть.

Дружба может испортиться навсегда, если вы будете спорить или ссориться. Важно овладевать своими эмоциями и держать их при себе.

В этот день никому не рассказывайте свои секреты. Пусть все сокровенное остается с вами.

Приметы на 30 июля