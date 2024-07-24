24 июля – какой церковный праздник: почему сегодня не стоит работать

24 июля по новому церковному календарю почитается память святых мучеников Бориса и Глеба. Считается, что они могут вылечить людей от сложных болезней. К мужчинам также молятся за защиту от недругов и врагов.

Наши предки в этот день ходили в лес за ягодами и грибами. Люди, кроме того, гостили друг у друга. Считается, что сегодня нужно меньше думать о плохом. Больше информации расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святых мучеников Бориса и Глеба

Отец Бориса и Глеба – равноапостольный князь Владимир. Они появились на свет еще когда Киевская Русь не была крещена, однако с детства знали о христианской вере. Когда князь умер, между старшими и младшими братьями развернулась война за власть. Так, Бориса и Глеба убил Святополк.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, злиться и сквернословить, поскольку это грех.

Не стоит занимать деньги в долг, иначе скоро заболеете.

Любую работу лучше отложить на другой день, потому что будете иметь проблемы с деньгами.

Не стоит работать в поле или на огороде, ведь будет пожар.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если выпадет дождь, то зимой ждите много снега.

Если пауки будут плести паутину, то вскоре будет дождь.

Роса – к грозе.

Если на улице тепло и солнечно, то зима не будет суровой.

Если увидите много мух, то в ближайшие дни будет теплая погода.

Что еще отмечают

Каждый год 24 июля отмечается День двоюродных братьев и сестер. В Соединенных Штатах Америки это праздник национального уровня и является популярным в разных странах мира.

Также сегодня имеем Международный день заботы о себе. Во время события отмечают то, что нужно постоянно следить за своим здоровьем и самочувствием, а не идти к врачу уже когда ситуация совсем плохая.