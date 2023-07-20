Какой праздник 20 июля – что нельзя делать сегодня и интересные приметы этого дня

20 июля отмечается Международный день шахмат. Христиане сегодня чествуют преподобных Тому и Акакия. Смотрите дальше, что нельзя делать и приметы в день.

20 июля в церковном календаре – день памяти преподобных Фомы и Акакия, пишет 24 Канал. Тома родился в Малее (Византия) и был военным, участвовал во многих боях. Но внезапно решил постричься в монахи.

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Тома выбрал уединенный образ жизни и поселился на горе. К нему часто приходили за советами.

Преподобный Акакий был послушником в монастыре. Его наставник был жестоким человеком: принуждал к тяжелой работе и часто избивал. Когда Акакий умер, наставник изменился и отказался от предыдущего образа жизни.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя обманывать и ссориться.

Сегодня запрещено отказывать в помощи.

Считалось, что в этот день нельзя носить украшения.

Нельзя сегодня заниматься стиркой.

20 июля празднуют Герман, Евдокия, Фома.

Приметы на 20 июля

Какой будет этот день, таков будет и ноябрь.

Если начнется дождь, он будет надолго.

Пауки плетут сетки – к жаре.

Сегодня пошел ливень – непогода будет еще 7 недель.

День в Украине и мире

Международный день шахмат. Сегодня и профессиональный праздник для шахматистов, и праздничная дата для любителей интеллектуальной игры. Событие основала Всемирная федерация шахмат в 1966 году, а в 2010 году – его основали в Украине.