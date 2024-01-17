Какой церковный праздник 17 января: почему сегодня нельзя варить чечевицу

17 января в церкви чтят память преподобного Антония Великого. Он считается покровителем домашнего скота. Поэтому люди в молитвах к преподобному просят здоровья и защиты для своих животных.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день наставничества и День детских изобретений. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

День памяти преподобного Антония Великого

Антоний Великий родился в Египте. Он воспитывался в богатой христианской семье. После смерти отца преподобный получил от него большое наследство. Однако решил помочь нуждающимся, а не тратить деньги на себя. Затем Антоний отправился жить в пещеру, где занимался духовным развитием.

При жизни преподобный Антоний Великий основал монастырь. Кроме того, он знал преподобного Павла Фивейского, также решившего провести свою жизнь наедине. Умер Антоний Великий в 105 лет.

Что нельзя делать

Запрещено злиться, злословить и ссориться.

Нельзя заниматься некоторыми домашними делами: шить, вязать, прясть.

Лучше не варить чечевицу, потому что можете навлечь болезни на детей.

Не стоит показывать незнакомым людям свои богатства, иначе придут воры.

Нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

Народные приметы

Теплая погода – к сильным морозам.

Если день будет ясным, то вскоре выпадет много снега.

Если к вечеру небо покроется облаками, то получите хороший урожай зерна.

Если днем выглянет солнце, весна придет рано.

Если же начнется снегопад, весна будет поздней.

Что еще отмечают

Также сегодня отмечается Международный день наставничества. Праздник существует с 2017 года. Дату выбрали неслучайно, ведь этот день посвящают выдающемуся американскому боксеру Мухаммеду Али, родившемуся 17 января 1942 года.

Кроме того, 17 января – День детских изобретений. Именно в этот день в 1706 году родился Бенджамин Франклин – один из основателей Соединенных Штатов Америки, журналист, ученый и политический деятель. В 12-летнем возрасте он изобрел ласты для плавания, которые надевают на руки.