Также христиане ходили в церковь, где молились за здоровье каждого члена семьи. А какие запреты нужно соблюдать сегодня, расскажет LifeStyle 24.
Актуально Когда Страстная неделя в 2024 году: основные запреты на этот период
День памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы
Сестры жили в одном из городов Италии в III-IV веках. Девушки рано потеряли родителей и решили, что не будут выходить замуж. Как-то об этом узнал император. Он приказал отправить их в Македонию, где сестры должны были выбрать мужчин. Однако мученицы этого не хотели. Через некоторое время девушек приговорили к казни. Двух сестер сожгли, а еще одну закрыли в доме разврата. Однажды последняя захотела сбежать оттуда, ей помогали ангелы. Однако охранник заметил беглецов и пустил стрелу из лука.
Что нельзя делать
- Запрещено есть мясные и молочные продукты, пить алкогольные напитки и развлекаться, поскольку продолжается Великий пост.
- Нельзя конфликтовать, оскорблять друг друга и сквернословить.
- Не стоит занимать кому-то деньги или вещи, а также принимать их.
- Не рекомендуется уничтожать растения, иначе случится беда.
- Отложите стирку полотенец и постели на другой день, потому что заболеете.
Народные приметы
- Если на улице будет греметь, то получите богатый урожай хлеба.
- Если увидите майских жуков, то ждите сухую погоду.
- Если ярко светит солнце, то начинайте сажать капусту.
- Если подует сильный ветер, то лето будет холодное.
- Дождь – к жаркому лету.
Что еще отмечают
На 16 апреля припадает ежегодный праздник – Всемирный день голоса. В этот день, в частности, говорят о том, насколько крик, курение, стресс и алкоголь вредны для голоса. Поэтому призывают людей заботиться о своем здоровье.
Также сегодня отмечается День пижамы на работе. Люди не придерживаются дресс-кода, чтобы создать вокруг веселую и расслабленную атмосферу. Некоторые компании даже устраивают для своих сотрудников пижамные вечеринки.