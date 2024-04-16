Также христиане ходили в церковь, где молились за здоровье каждого члена семьи. А какие запреты нужно соблюдать сегодня, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы

Сестры жили в одном из городов Италии в III-IV веках. Девушки рано потеряли родителей и решили, что не будут выходить замуж. Как-то об этом узнал император. Он приказал отправить их в Македонию, где сестры должны были выбрать мужчин. Однако мученицы этого не хотели. Через некоторое время девушек приговорили к казни. Двух сестер сожгли, а еще одну закрыли в доме разврата. Однажды последняя захотела сбежать оттуда, ей помогали ангелы. Однако охранник заметил беглецов и пустил стрелу из лука.

Что нельзя делать

Запрещено есть мясные и молочные продукты, пить алкогольные напитки и развлекаться, поскольку продолжается Великий пост.

Нельзя конфликтовать, оскорблять друг друга и сквернословить.

Не стоит занимать кому-то деньги или вещи, а также принимать их.

Не рекомендуется уничтожать растения, иначе случится беда.

Отложите стирку полотенец и постели на другой день, потому что заболеете.

Народные приметы

Если на улице будет греметь, то получите богатый урожай хлеба.

Если увидите майских жуков, то ждите сухую погоду.

Если ярко светит солнце, то начинайте сажать капусту.

Если подует сильный ветер, то лето будет холодное.

Дождь – к жаркому лету.

Что еще отмечают

На 16 апреля припадает ежегодный праздник – Всемирный день голоса. В этот день, в частности, говорят о том, насколько крик, курение, стресс и алкоголь вредны для голоса. Поэтому призывают людей заботиться о своем здоровье.

Также сегодня отмечается День пижамы на работе. Люди не придерживаются дресс-кода, чтобы создать вокруг веселую и расслабленную атмосферу. Некоторые компании даже устраивают для своих сотрудников пижамные вечеринки.