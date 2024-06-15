15 июня – какой религиозный праздник: что нельзя делать сегодня
15 июня верующие чтят память святого пророка Амоса. Издавна в этот день люди просят в молитвах богатого урожая, здоровья для скота и благополучия для семьи. Раньше они даже ходили в лес собирать лекарственные травы.
Согласно народным приметам, сегодня лучше не выходить из дома, ведь на улице гуляет нечистая сила. Стоит провести праздник в кругу родных людей. Что еще нельзя делать в эту субботу, расскажет LifeStyle 24.
Важно Не только Троица: какие церковные праздники будут в июне 2024 года
День памяти святого пророка Амоса
Сначала Амос работал пастухом, а уже потом стал пророком, которого очень уважали верующие. Рассказывал людям о Боге он в Израильском царстве. Святой помог евреям принять христианство, поэтому они перестали поклоняться идолам. Пророчества Амоса можно прочитать в Библии.
Что нельзя делать
- В этот день не стоит веселиться.
- Не рекомендуется посещать лес и луг.
- Также сегодня лучше не идти к реке, потому что активизируется нечисть.
Народные приметы
- Роса – к щедрому урожаю.
- Если выпадет дождь, то рожь плохо уродится.
- Туман – к дождям.
- Если увидите на облаках желтый цвет, то завтра будет дождь.
Что еще отмечают
Каждый год 15 июня отмечается День защиты пожилых людей. Праздник имеет еще одно название – Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми и впервые состоялся в 2001 году.
На третью субботу июня также приходится Международный день серфинга. В 2005 году его ввели Surfing Magazine и Surfrider. Сейчас этот водный спорт довольно популярный, много людей хотят попробовать себя в нем.