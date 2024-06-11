Какой церковный праздник 11 июня: что запрещено делать сегодня
Во вторник, 11 июня, в церкви чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Традиционно верующие к ним молятся, чтобы в семье царило благополучие, а все враги обходили дом. В этот день также устраивают генеральную уборку, поскольку считается, что так очищается негативная энергетика.
Народные поверья утверждают, что сегодня нужно собраться за большим семейным столом, чтобы привлечь удачу. Подробнее – в материале LifeStyle 24.
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День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы
Святой Варнава был родом с Кипра и сначала назывался Иосифом. Вместе с апостолом Павлом он рассказывал людям о христианской вере. При жизни мужчина делал много добрых дел. В частности, деньги с продажи дома отдал общине, что в Иерусалиме. Варнаву также уважали за мудрость.
Апостол Варфоломей учился у Иисуса Христа. Он читал проповеди в разных странах мира, к примеру в Индии и Парфии. Впоследствии святого начали преследовать за христианскую веру, потом его ждала мученическая смерть.
Что нельзя делать
- Нельзя распускать сплетни и ссориться, иначе случится беда.
- Не стоит браться за что-то новое, ведь ничего не получится.
- Не рассказывайте о своих планах, потому что они не осуществятся.
Народные приметы
- Если на рассвете солнце за облаками, то вечером будет холодно.
- Если тепло ночью, то ждите щедрого урожая.
- Если пчелы утром не будут вылетать из ульев, то скоро выпадет дождь.
Что еще отмечают
На второй вторник июня приходится ежегодный праздник – Всемирный день памяти домашних животных. Сегодня людей традиционно призывают вспоминать своих любимцев, которых уже нет в живых.
Кроме того, сегодня – Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Во время события людей информируют об этом опасном заболевании.