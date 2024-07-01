1 июля – какой праздник в Украине и мире: почему женщинам нельзя тяжело работать
В понедельник, 1 июля, церковь чтит память святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана. Считается, что мужчины помогают вылечиться от различных заболеваний. Поэтому сегодня верующие идут в церковь, чтобы помолиться им.
Наши предки в этот день готовили варенье из малины, а листья ягоды сушили. После этого люди делали чай против простуды, передает LifeStyle 24.
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День памяти святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана
Братья Косма и Дамиан родом из Малой Азии. Их отец исповедовал язычество. Однако воспитанием ребят в основном занималась мама-христианка, ведь муж рано ушел из жизни. Косма и Дамиан молитвами исцеляли людей. Такой дар им подарил сам Бог. Братья не брали с людей деньги за свою работу.
Что нельзя делать
- Запрещено грустить и плакать.
- Нельзя завидовать друг другу, иначе отпугнете успех.
- Лучше не совершать дорогие покупки, поскольку потом пожалеете.
- Женщинам не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что весь год проведете в работе и не будете иметь время на отдых.
Народные приметы
- Если луна будет красного цвета, то ждите ветреную погоду.
- Если увидите желтые листья, то осень придет рано.
- Если ярко будут светить звезды, то скоро будет дождь и гроза.
- Если паук будет спускаться по паутине, то вскоре потеплеет.
Что еще отмечают
На 1 июля приходится ежегодный праздник – Всемирный день борьбы против бедности. Во время события привлекают внимание людей к этой проблеме, поскольку она является очень распространенной в мире. Кроме того, ищут способы, как ее можно побороть.
Также в Украине сегодня отмечается День следователя. Его ввели в 1998 году. Наша редакция поздравляет всех причастных с профессиональным праздником.