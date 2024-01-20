Какой праздник 20 января: почему сегодня нельзя петь после заката
20 января христиане чтят память преподобного Евфимия Великого. Он считается основателем жизни в пустыне вместе с Пахомием Великим, Макарием Великим и Антонием Великим.
Сегодня отмечается День Автономной Республики Крым и День любителей сыра. Детальнее об этом читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти преподобного Евфимия Великого
Родители Евфимия долго молились Господу, чтобы у них родился ребенок. Впоследствии их желание сбылось. Поэтому парень всю жизнь посвятил служению Иисусу Христу. В юном возрасте Евфимий ушел в монастырь, стал монахом, а затем отправился в Палестину. Преподобный стал жить в пещере, поститься и молиться. Евфимий Великий также умел предсказывать будущее и исцелять больных.
Что нельзя делать
- Нельзя поднимать с земли деньги, иначе назовете нищету.
- Не пойте, когда взойдет солнце, потому что потом будете много плакать.
- Не стоит выходить из дома вечером, ведь на улице гуляет нечисть.
- Лучше не устраивать громкие застолья.
Народные приметы
- Если сегодня начнется метель, то она продержится еще неделю.
- Если в обед появится солнце, то ждите ранней весны.
- Если деревья покроются инеем, весной будет холодно.
- Если же светит солнце, то весной придет потепление.
Что еще отмечают
20 января отмечается День Автономной Республики Крым. В этот день люди вспоминают референдум, который состоялся 20 января 1991 года. Тогда более 90% жителей полуострова проголосовали за его автономию. Однако в 2014 году Россия оккупировала Крым. Такие действия нарушают международное право. Поэтому помним, что Крым – это Украина.
Также сегодня отмечается ежегодный праздник – День любителей сыра. Его ввели поклонники продукта. В этот день стоит отведать разные виды сыра и приготовить из них вкусные блюда.