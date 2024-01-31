Принадлежат известным монархам: 7 благородных королевских имен для мальчиков

Королевские имена – невероятно благородны. Некоторые родители хотят, чтобы их дети назывались так, как известные монархи. Потому выбирают для них соответствующие имена.

24 Канал составил подборку королевских мужских имен. Отметим, что они достаточно популярны в мире.

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Подборка королевских мужских имен

Имя Генрих имеет древнегерманское происхождение. Оно состоит из двух корней: "хейм" ("дом", "особняк") и "реки" ("богатый сильный владыка"). Трактуется как "хозяин", "глава семьи".

Имя Ричард также имеет древнегерманские корни. Наиболее популярно в Англии, Германии, Португалии, Франции, Италии и США. Переводится как "богатое сердце".

Английское имя Уильям считается очень популярным. В частности, его носит старший сын короля Великобритании и принцессы Дианы принц Уэльский. Имя переводится как "желанный".

Имя Карл появилось в Скандинавии и означает "человек", "муж". Также оно распространено в Дании, Норвегии и Швеции. В Украине это имя можно услышать довольно редко.

Имя Стефан – древнегреческого происхождения и трактуется как "венец", "корона", "венок". Сначала было популярно среди простого народа, а затем и в королевских кругах.

По одной версии имя Эдуард имеет английское происхождение и состоит из двух слов: "ead" ("счастливый") и "ward" ("опека", "смотритель", "охрана"). За другой, пришло к нам из Германии.

Имя Гарри имеет две теории своего происхождения. Согласно одной, оно – немецкого происхождения и трактуется как "хозяин дома". Вторая версия утверждает, что это французское имя, которое означает "богатый", "сильный".