5 имен, которые имеют хорошую энергетику: отличные варианты для вашего будущего сына

Некоторые имена особенно хорошо влияют на судьбу человека, ведь имеют хорошую энергетику. Даже считается, что их владельцев оберегают высшие силы. Каждый выбирает сам, верить в это или нет, однако такое мнение существует.

Среди мужских имен с положительной энергетикой, в частности, есть такие: Игорь, Тадей и Демид. Какие еще вошли в список, читайте в материале.

К слову Выбирайте то, которое понравится больше всего: 6 традиционных имен для мальчиков

Подборка мужских имен, которые имеют хорошую энергетику

Игорь

Считается, что имя Игорь образовалось от имени Ingvarr. Оно имеет скандинавские корни и состоит из двух частей: "ing" и "varr". Первая – это имя бога изобилия, а вторая трактуется как "охраняемый объект, ". Поэтому этому имени придают такие значения: "охраняемый Ингом", "счастливый" и "богатый".

Игорь – душа компании. Вокруг него всегда много друзей. Умеет хорошо общаться с людьми, ведь веселый и отзывчивый одновременно.

Тадей

По одной теории, имя Тадей появилось от еврейского имени Теодор. Также существует мнение, что оно происходит от слова "похвала", поэтому так и переводится. Кроме того, имеет значение "сердце" или "дар Бога".

Тадей – веселый парень, чем притягивает к себе окружение. Он не любит ссор, поэтому всегда старается уладить даже малейший конфликт.

Как можно назвать сына / Фото Canva

Красота 5 забытых украинских имен, которые не оставят вас равнодушными

Демид

С греческого языка имя Демид переводится как "послание Зевса" или "совет Бога". Считается, что оно образовалось от слова "Деомид".

В детстве Демид совсем не приносит хлопот своим родителям. Его везде преследует удача, что позволяет достичь невероятных успехов в карьере.

Гордей

Имя Гордей пришло к нам из Древней Греции. Известно, что когда-то так назывался крестьянин, привязавший тележку узлом, который никто не мог развязать. Говорят, что оно трактуется как "хозяин" и "царь".

Гордей излучает очень положительную энергетику. Он умеет поражать людей своим воображением и выделяться среди других. Отдает предпочтение творческим профессиям.

Глеб

Согласно скандинавской версии, имя Глеб означает "любимец Бога", "под защитой Бога" и "наследник богов". Славянская теория утверждает, что оно возникло от слова "глоба", которое переводится как "шест".

Родные и друзья всегда могут довериться Глебу и положиться на него. Однако мужчине трудно открыться перед незнакомыми людьми.