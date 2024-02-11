Добавят нотку страсти: 7 испанских имен для девочек

Испанские имена – это о невероятной энергии, страсти, сексуальности и соблазнительности. Харизма, которую излучают их владельцы, иногда способна вскружить голову и вызвать бурю эмоций.

24 Канал подготовил подборку испанских имен для девочек. Выбирайте для своей дочери тот вариант, который понравится больше всего.

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Подборка испанских женских имен

Имя Розалия когда-то принадлежало правительнице Сицилии. Оно образовалось от латинского слова "rosa", которое переводится как "роза".

Имя Сильвия тесно связано с римской мифологией. Кроме Испании, оно также популярно во Франции, Соединенных Штатах Америки, Швеции и Италии. Происходит от латинского слова "silva", которое означает "лесная", "та, которая любит лес", "живущая в лесах".

Имя Глория появилось в Древнем Риме. Оно трактуется как "слава" или "счастье". Считается, что это имя имеет невероятно сильную энергетику.

Как назвать дочь / Фото Canva

Имя Эльвина имеет испанские, эстонские и немецкие корни. Поэтому одной версии его происхождения не существует. Означает "светлая", "бледная", "белая", "нежная", "принцесса", "подруга".

Имя Алисия в Украине может звучать как Алиса – это более распространенная форма. Оно трактуется как "благородная", "имеет благородное, знатное происхождение".

Имя Урсула у многих людей ассоциируется с фильмами, мультиками или сериалами. Оно имеет латинское происхождение и переводится как "медведица".

Имя Миранда можно увидеть в пьесе "Буря", которую написал Уильям Шекспир. Считается, что именно этот автор его придумал. Имя означает "странная", "замечательная", "достойная восхищения".