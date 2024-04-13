5 замечательных имен, которыми называли девочек в древности

Родители все чаще возвращаются к украинской истории, поэтому выбирают для своих детей древние имена. Так, некоторые варианты с каждым годом становятся популярнее.

В своем материале LifeStyle 24 делится несколькими старинными именами для девочек. Можете выбрать одно из них, если ждете дочь.

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Подборка древних имен для девочек

Божена

Славянское имя Божена образовалось от слова "Bog", которое трактуется "Богом одаренная", "Божья", "благословенная". Оно популярно не только в Украине, но и в Литве, Польше, Словакии, Чехии и Словении. Владелицы этого имени имеют своенравный характер, который часто бывает трудно укротить.

Иванна

Имя Иванна еще имеет мужскую форму – Иван и появилось от имени Иоанн, которое является древнееврейским. Означает "получившая милость Бога", "божественная", "дарованная Богом". С самого детства такие девушки выделяются своей любознательностью, коммуникабельностью и смелостью.

Древние имена, которыми можно назвать дочь / Фото Unsplash

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Лада

Имя Лада – славянского происхождения и толкуется как "хорошая", "милая". Его часто связывают с богиней, которая символизирует красоту, весну и любовь. Кроме того, она считается покровительницей брака и семьи. Женщины, которым принадлежит это имя, достаточно решительные. Обычно им легко достигать своей цели.

Юстина

С латинского языка имя Юстина переводится как "справедливая". Его обладательницы любят получать похвалу и комплименты. Они с радостью помогают своим близким, однако ожидают поддержки и от них. Легко находят общий язык с людьми, поскольку имеют отличное чувство юмора.

Стефания

Имя Стефания происходит от имени Стефан или Степан. Оно имеет древнегреческие корни и означает "диадема", "венец". Вернуло свою популярность после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении с песней "Стефания". Это имя наделяет девушек уверенностью в себе и целеустремленностью.