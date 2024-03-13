Не повезет: кому из знаков зодиака не стоит ждать успеха весной
Эта весна станет самой счастливой для некоторых знаков зодиака. Впрочем, четырем не стоит ожидать успеха.
Так, Дева, Рыбы, Скорпион и Стрелец, совсем скоро у вас могут возникнуть проблемы, пишет LifeStyle 24.
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Дева
Уже на этой неделе возникнут определенные трудности. Они усложнят ваш путь к успеху.
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Рыбы
Весна будет удачной во многих сферах жизни. Впрочем, не во всех. Рыбы, у вас могут появиться проблемы на работе.
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Скорпион
Личная жизнь наконец-то наладится. Тем временем в сфере финансов ждать бешеного успеха не стоит.
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Стрелец
Перед вами предстанут серьезные вызовы. Вам под силу их пройти. Однако, не ждите, что это будет легко сделать.
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