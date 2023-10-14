Это коснется Овнов, Тельцов и Рыб. Эти знаки зодиака существенно продвинутся вперед в карьере и финансах. Похоже, удача теперь на их стороне.

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Овен

Вероятно, в ближайшее время представителей этого знака повысят в работе. Эта должность станет для вас приятной неожиданностью, потому что вы этого не ожидали. Главное – смело принимайте такое предложение и не бойтесь.

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Телец

Финансовый успех ожидает Тельцов уже в ближайшее время. Появится хорошая возможность получить дополнительные средства. Может быть новый проект или какая-нибудь дополнительная занятость. Если вы долго мечтали о больших средствах, то самое время.

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Рыбы

Обратите внимание на возможности, которые могут перед вами открыться. Будьте осторожны, чтобы этим не воспользовались другие люди. Берите руль жизни в свои руки и действуйте. И в конце месяца получаете хорошее дополнение к бюджету.

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