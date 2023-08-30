Деньги будут: 3 знаки зодиака к концу недели получат дополнительную прибыль

К концу недели три знака зодиака получат дополнительную прибыль. Впрочем, некоторым придется приложить немного усилий.

Раки, Водолеи и Стрельцы, на этой неделе финансовый успех вам гарантирован. Можете рассчитывать на дополнительные средства, пишет 24 Канал.

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Рак

Вы можете значительно увеличить свой доход уже в первые дни сентября. Начните воплощать в замысел то, о чем уже давно думали.

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Водолей

Уже к концу недели вам поступит интересное предложение, благодаря которому сможете приумножить заработанные деньги. Однако, прежде чем согласиться, хорошо все обдумайте.

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Стрелец

В последнее время вы работали не покладая рук. Фортуна решила вознаградить. Так что неожиданно получите дополнительную сумму.

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