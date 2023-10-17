Стрельцы, Рыбы, Водолеи, Скорпионы и Козероги предпочитают домашний отдых. Это их место силы, где они восстанавливаются на полную.

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Стрелец

Упорными домоседами часто считают именно Стрельцов. Они без причины вообще могут не выходить из дома. Им нравится домашняя атмосфера, напоминающая вроде бы маленький безопасный мир. Также они много времени проводят со своими родными.

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Рыбы

Это очень тихий и спокойный знак зодиака. Соответственно, такие люди не любят шумных вечеринок и большого количества людей. Поэтому они много времени проводят дома в окружении лучших друзей и любимых вещей.

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Водолей

Любимым местом отдыха Водолеев является дом. Даже в выходные они не очень-то хотят куда-то идти. Им достаточно своего комфортного пространства, где они могут расслабиться. Обычно дома смотрят фильмы или читают книги.

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Скорпион

Мой дом – моя крепость, это именно о Скорпионах. В этом месте они чувствуют себя настоящими хозяевами. В них всегда очень чисто, убрано, пахнут ароматические свечи. Потому что они обустраивают свое жилище так, чтобы оно было очень уютным и приятным.

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Козерог

Представители этого знака пытаются создать комфорт во всех областях жизни. Они ценят покой своего дома, где можно поговорить с друзьями, насладиться вкусной едой, провести время наедине. Для них эти простые вещи доставляют максимальное удовольствие.

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