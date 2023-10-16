Не повезет в любви Скорпионам, Девам и Близнецам. Надо иметь в виду, что партнер может пойти "налево".

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Скорпион

Представители этого знака очень харизматичны и уверены в себе, у них на первом месте всегда их собственные интересы. Они очень популярны среди противоположного пола, соответственно не теряют время хорошо провести время, даже если у них есть пара.

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Дева

Обычно люди, под этим знаком, имеют много страсти внутри. Соответственно, хотят ее определенным образом реализовывать. Не поможет их контролировать, ставить ультиматумы. Если они захотят это сделать, то их ничто не остановит.

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Близнецы

Близнецы – очень открыты ко всему новому и неизвестному, в любовном плане тоже. Им очень тяжело уделять внимание одному человеку. Им нравится часто менять партнеров или иметь свободные отношения, когда нет никаких обязанностей.

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