Простые и понятные: 6 популярных имен для мальчиков в 2023 году в Украине

Имя для ребенка должно не просто красиво звучать, но и подчеркивать его индивидуальность. Здесь следует учесть значение и происхождение имен. Мы подскажем, какие сейчас популярные имена для мальчиков.

Количество имен в мире сложно сосчитать, а выбрать нужно одно. Хочется, чтобы ребенок, когда вырастет, был доволен этим именем но не собиралась его изменить. 24 Канал расскажет, которые имена популярны для мальчиков в Украине.

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Имена для мальчиков 2023

Артем – мужское имя, которое переводится с греческого как "неповрежденный", "с безупречным здоровьем". В греческой мифологии Артемида была богиней охоты и луны. Поэтому говорят, что Артем происходит от греческого "Artemisios" или "Artemios", что означает "посвящённый Артемиде".

В еврейской традиции Михаил или Михаил переводится как "подобный Богу" или "равный Богу". В Библии архангел Михаил является одним из самых важных ангелов и символизирует силу и защиту. От ближневосточных евреев имя распространилось на Древнюю Грецию, а уже потом его стали использовать в Европе.

Из иврита имя Назар переводится как "человек, который посвятил себя Богу" или "дал обет Богу". Также есть арабская версия происхождения имени, где Назар означает "взгляд", "дальновидный", "имеющий пристальный взгляд".

Имя Евгений происходит от греческого слова Eugenios, что означает "благородный", "добропорядочный" или "чистосердечный". Имя стало распространенным и в других культурах из-за влияния греческой культуры и христианской церкви: среди римлян, а также украинцев, поляков и других славянских народов.

Максим – происходит от латинского слова "maximus", что означает "величайший", "высший" или "величайший". Оно популярно и в католической церкви, поскольку Максим Григорий Святогорец был признан святым.

Владислав имеет славянское происхождение и происходит от корней "власть" и "слава". "Власть" означает "правление" или "владение", а "слава" – "ведомость". То есть, "Владислав" толкуют как "имеющий власть и славу" или "тот, кто является славным правителем".