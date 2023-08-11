Никогда не делайте этого: какие растения нельзя удобрять пеплом
Пепел – полезное и универсальное удобрение, однако подходит не для всех растений. Он содержит множество калия и фосфора, раскисляет почву, защищает от вредителей и болезней, но некоторым растениям это наоборот может повредить.
Поэтому использовать это удобрение нужно очень осторожно. Какие растения могут пострадать от пепла – рассказываем дальше на сайте 24 Канала.
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Какие растения нельзя удобрять пеплом
Ацидофилы – растения, которые лучше растут в кислых почвах, поэтому их лучше не удобрять пеплом. К этим растениям относятся:
- рододендроны;
- гортензия;
- садовая азалия;
- вереск;
- папоротники;
- ландыши;
- щавель;
- редис.
Если вы хотите, чтобы эти растения были во ваших дворах и огородах, ни в коем случае не посыпайте их пеплом, ведь он может убить.
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- Сохраняйте его в сухом месте, ведь мокрый пепел теряет все полезные свойства.
- Не смешивайте пепел с навозом или птичьим пометом.
- Не используйте пепел вместе с суперфосфатом, поскольку в таком случае фосфор будет плохо усваиваться.
- Не вносите пепел в почву с доломитовой мукой, так как оба препарата снижают кислотность.