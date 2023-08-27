Не подкармливайте эти овощи дрожжами: испортит весь урожай
Источник:S.sad.ua
Дрожжи стали популярным народным средством, которым часто подкармливают разные растения на огороде. К сожалению, они подходят не всем.
Польза дрожжей состоит в том, что они улучшают состояние земли, ускоряют разложение органических веществ, защищают насаждения от различных вредителей и болезней. Но так они поступают далеко не на все овощи. Узнаем, каким насаждениям они не подходят.
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Каким овощам не подходят дрожжи
Дрожжи содержат белок, углеводы, аминокислоты, витамины В и С, фосфор, магний. Благодаря таким веществам вкус плодов становится гораздо лучше. Но некоторым овощам такая подкормка категорически не подходит. Речь идет о:
- свекле;
- картофеле;
- луке;
- редисе;
- редьке;
- чесноке.
Специалисты объясняют, что из-за дрожжей у них становится слишком много питательных веществ. В результате плоды распухают и их уже нельзя употреблять из-за неправильного развития.
Также говорится, что картофель, лук, редис, редька и чеснок, которые подкармливали дрожжами, не способны храниться длительно и быстро гниют.
- Несмотря на то, что подкормки на основе дрожжей положительно воспринимают такие овощи, как помидоры, перцы, огурцы, баклажаны и некоторые цветы.