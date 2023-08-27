Не подкармливайте эти овощи дрожжами: испортит весь урожай

Дрожжи стали популярным народным средством, которым часто подкармливают разные растения на огороде. К сожалению, они подходят не всем.

Польза дрожжей состоит в том, что они улучшают состояние земли, ускоряют разложение органических веществ, защищают насаждения от различных вредителей и болезней. Но так они поступают далеко не на все овощи. Узнаем, каким насаждениям они не подходят.

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Каким овощам не подходят дрожжи

Дрожжи содержат белок, углеводы, аминокислоты, витамины В и С, фосфор, магний. Благодаря таким веществам вкус плодов становится гораздо лучше. Но некоторым овощам такая подкормка категорически не подходит. Речь идет о:

свекле;

картофеле;

луке;

редисе;

редьке;

чесноке.



Редька / Фото "Земляк"

Специалисты объясняют, что из-за дрожжей у них становится слишком много питательных веществ. В результате плоды распухают и их уже нельзя употреблять из-за неправильного развития.

Также говорится, что картофель, лук, редис, редька и чеснок, которые подкармливали дрожжами, не способны храниться длительно и быстро гниют.