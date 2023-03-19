Какие овощи можно сажать в марте в открытую почву: лучшие советы для щедрого урожая

Март – первый месяц весны, в котором хозяева и хозяйки начинают работу на своих грядках. Весна будет ранней и теплой, поэтому уже можно смело сажать овощи в открытый грунт.

Весна обещает быть теплой и солнечной, но иногда на несколько дней могут вернуться заморозки и холодный ветер. Именно поэтому в марте можно сеять первые овощи, которые будут устойчивыми к холоду. Какие культуры принадлежат этому списку – узнайте в подборке 24 Канала.

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Какие овощи можно сажать в открытый грунт в марте

В марте можно успеть посадить редис, морковь, свеклу, а также зелень. Такие овощи смогут прорасти при температуре 2-3 градусов тепла, а выдерживать морозы до 3-6 градусов.

Редис. Семена редиса перед посевом советуем просеять через сито, чтобы выбрать больше всего. Его следует замочить на 3-4 дня, постоянно меняя воду. Затем семена должны просохнуть. На грядке сделайте борозды ориентировочно глубиной 2 сантиметра, расстояние между каждой – 15 сантиметров. Посейте семена (если они не видны из-за темной окраски – можно смешать с меловым порошком), засыпьте грунтом и полейте. Для защиты от заморозков накройте пленкой – ее можно снять, когда семена взойдет.

Семена редиса перед посевом советуем просеять через сито, чтобы выбрать больше всего. Его следует замочить на 3-4 дня, постоянно меняя воду. Затем семена должны просохнуть. На грядке сделайте борозды ориентировочно глубиной 2 сантиметра, расстояние между каждой – 15 сантиметров. Посейте семена (если они не видны из-за темной окраски – можно смешать с меловым порошком), засыпьте грунтом и полейте. Для защиты от заморозков накройте пленкой – ее можно снять, когда семена взойдет. Морковь. Для этого овоща почва должна быть подготовлена – должна прогреться на 5 – 8 градусов тепла и быть удобренной перегноем. Перед посевом разрыхлите почву золой, сделайте борозды глубиной 5 – 6 сантиметров и на расстоянии 18 – 20 сантиметров. Семена можно купить гранулированные – они имеют в себе питательные вещества. Не сейте морковь в сухую землю. После посева накройте пленкой.



Морковь можно сеять в марте / Фото Unsplash

Свекла. В местностях с теплым климатом свеклу высаживают еще в середине марта, но если на градуснике число не было больше +8, лучше подождать. Семена также нужно подготовить, замочив в сутки в теплой воде (советуем воспользоваться термосом). Борозды для свеклы делайте на расстоянии 18 – 20 сантиментов, глубиной 2 – 3 сантиметра, после посева присыпьте золой. Проростки появляются на 4 – 5 день – тогда можно снять пленку.

Горох. Культура прорастает при температуре 4 – 7 градусов тепла и может выдержать не более 6 градусов мороза. Расстояние между строчками должно быть 15 – 20 сантиметров, а между семенами – примерно 5. Засевать нужно в ямки не более 3 – 4 сантиметров. Семена присыпьте грунтом, уплотните и полейте, а также накройте нетканой тканью. Это обезопасит посев от птиц. Первые проростки появятся на 7 – 10 день.

Не забывайте регулярно поливать посевы, если погода долго сухая и без дождей. Главное правило – не делать это холодной водой.

Какие еще культуры можно посеять в марте

Петрушка и укроп – эти неприхотливые растения прорастают при +3 градусах. Их можно сеять в борозды глубиной 3 сантиметра и на расстоянии 10 – 15 сантиметров.

– эти неприхотливые растения прорастают при +3 градусах. Их можно сеять в борозды глубиной 3 сантиметра и на расстоянии 10 – 15 сантиметров. Салат. Семена можно замочить в зольном растворе и просушить, после чего посеять в борозды глубиной 1 сантиметр. Заранее почву следует сбрызнуть теплой водой.

Семена можно замочить в зольном растворе и просушить, после чего посеять в борозды глубиной 1 сантиметр. Заранее почву следует сбрызнуть теплой водой. Шпинат. Зеленую культуру можно сеять конвейерным способом: несколько раз в 3 – 4 недели. Семена замачивают на 2 суток, меняя воду. После естественной сушки шпинат сеют на глубину 2 сантиметра, сохраняя дистанцию между рядами 20 – 30 сантиметров, а между семенами – 5 – 8. После накрыть мешковиной до первой всходы – это произойдет за 10 – 15 дней.

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