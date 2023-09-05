Как называли новорожденных украинцев в этом году: актуальные данные

Вкусы украинцев по поводу имен для младенцев могут существенно отличаться. То, что нравится одному человеку, может совершенно отталкивать другого.

Имен для детей существует очень много, так что нередко родителям приходится месяцами думать над этим вопросом. Наконец стало известно, какие вкусы были у украинцев в этом году.

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Популярные имена для детей в 2023 году

Министерство юстиции поделилось, какие имена выбирали родители для своих младенцев за первые 6 месяцев 2023 года. Выбор был интересен и достоин внимания.

В частности, в выборе имен для девочек украинцы обычно останавливались на таких вариантах, как Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия.



Девочка / Фото Клиника "Тесла"

Относительно имен для будущих казаков также преимущественно выбирали стандартные и понятны всем имя. А именно – Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.



Мальчик / Фото Sonka.com

Важно знать, что имя для малышей должны согласовать оба родителя. Это подразумевает статья 146 Семейного кодекса Украины.

При этом, когда мама новорожденного не состоит в браке, тогда действует добровольное признание отцовства. Это значит, что мать может самостоятельно выбрать имя для малыша

Ребенок в Украине может иметь максимум 2 имени. Исключение только, когда мать или отец принадлежат к определенным национальным меньшинствам, в которых действуют другие традиции по выбору имен для детей.