Не приживутся: какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью

Часть фруктовых деревьев не рекомендуют сажать осенью. Дело в том, что они могут просто не прижиться.

Какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью, рассказывает 24 Канал. Заметим, что на самом деле их достаточно много.

К слову Какие фруктовые деревья нельзя обрезать осенью

Эти фруктовые деревья нельзя сажать осенью

Так вот, для осенней посадки вообще не подходят косточковые культуры. В частности, вишня, черешня, слива и другие.

Дело в том, что этим саженцам нужно время для укоренения. Так что они могут просто не успеть прижиться к морозам. Как следствие, уже в первую зиму погибнут.

Итак, вишню, черешню и сливу лучше сажать весной. Кстати, возможно исключение только для южных регионов.

Также специалисты отмечают, что не стоит сажать осенью такие теплолюбивые деревья, как персик, абрикос и миндаль.

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Не стоит сажать персик осенью / Jason Leung / Unsplash