Вот эти фамилии получали худые и полные украинцы: проверьте, есть ли в списке ваше

В давние времена людям часто давали фамилии, которые ассоциируются с их особенностями внешности. Конечно, все были разного телосложения, кроме того, тело имеет свойство каждый раз меняться: кто-то поправляется, а кто-то наоборот худеет.

Худые и полные люди настолько привлекали внимание, что им довольно часто давали особые фамилии. Больше информации об этом читайте в материале.

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Какие фамилии давали худым людям

На самом деле разгадать то, что когда-то фамилия принадлежала худым людям совсем не сложно. Ведь иногда им даже сейчас дают такие прозвища. Часто указывают на то, что уже видно ребра, или что остались одни кости.

Сухой.

Сухоребрый.

Кащей.

Худой.

Кстати, от последней фамилии образовались производные: Худашов, Худенко, Худяк и Худяков. Поэтому, вероятно, она была довольно популярной когда-то.

Какие фамилии давали худым и полным людям / Фото Freepik

Какие фамилии давали полным людям

Родовых имен, которые получали полные люди, намного больше. Когда-то друг друга так называли сначала в шутку, а уже потом – употребляли как фамилии.

Бобряк.

Круглый.

Пышный.

Полненький.

Пухленький.

Балябин.

Батан.

Бубенько.

Гладкий.

Годованый.

Жирный.

Курдюков.

Курдюмов.

Натоптанный.

Пузан.

Сытый.

Толстый.

Череватый.

От этих фамилий также образовалось немало производных. К примеру, Бобряшов, Кругленко, Круглик, Пишка, Батанин, Гладкевич, Пузаков, Товстенко.

Если ознакомиться с этими фамилиями, то можно узнать, как выглядели ваши предки: имели они лишний вес или нет? Конечно, сейчас строение вашего тела может быть совсем другим, поэтому родовое имя совсем не будет ассоциироваться с ним.