Вот эти фамилии получали худые и полные украинцы: проверьте, есть ли в списке ваше
Источник:Оксана Черноус
В давние времена людям часто давали фамилии, которые ассоциируются с их особенностями внешности. Конечно, все были разного телосложения, кроме того, тело имеет свойство каждый раз меняться: кто-то поправляется, а кто-то наоборот худеет.
Худые и полные люди настолько привлекали внимание, что им довольно часто давали особые фамилии. Больше информации об этом читайте в материале.
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Какие фамилии давали худым людям
На самом деле разгадать то, что когда-то фамилия принадлежала худым людям совсем не сложно. Ведь иногда им даже сейчас дают такие прозвища. Часто указывают на то, что уже видно ребра, или что остались одни кости.
- Сухой.
- Сухоребрый.
- Кащей.
- Худой.
Кстати, от последней фамилии образовались производные: Худашов, Худенко, Худяк и Худяков. Поэтому, вероятно, она была довольно популярной когда-то.
Какие фамилии давали полным людям
Родовых имен, которые получали полные люди, намного больше. Когда-то друг друга так называли сначала в шутку, а уже потом – употребляли как фамилии.
- Бобряк.
- Круглый.
- Пышный.
- Полненький.
- Пухленький.
- Балябин.
- Батан.
- Бубенько.
- Гладкий.
- Годованый.
- Жирный.
- Курдюков.
- Курдюмов.
- Натоптанный.
- Пузан.
- Сытый.
- Толстый.
- Череватый.
От этих фамилий также образовалось немало производных. К примеру, Бобряшов, Кругленко, Круглик, Пишка, Батанин, Гладкевич, Пузаков, Товстенко.
Если ознакомиться с этими фамилиями, то можно узнать, как выглядели ваши предки: имели они лишний вес или нет? Конечно, сейчас строение вашего тела может быть совсем другим, поэтому родовое имя совсем не будет ассоциироваться с ним.