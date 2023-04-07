Отлично выдержат без солнечного света: какие деревья можно сажать в тени
Почти все растения и деревья можно сажать в тени, но отсутствие солнца оказывает большое влияние на их плодовитость. Есть те деревья, которых тень не пугает: среди них как плодовитые, так и декоративные деревья.
Даже на больших садовых участках встречаются места, где есть полугустая или большая тень. Это место обычно оставляют пустым, однако туда можно посадить определенные виды деревьев – тенелюбивые и теневыносливые, пишет 24 Канал.
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Тенелюбивые деревья – это те, которые не очень любят "загорать" на солнце и предпочитают тень. В то время как теневыносливые – способны выдерживать тень и продолжать нести плоды. В то же время, они могут не перенести полную тьму.Заметим. Тень – это когда только 3 часа в день определенный участок освещен, а в другое время суток лучи солнца к нему не добираются. Разреженная тень – когда солнце светит на участок весь день, но лучи проникают только на частицы участка. Например, из-за листьев других деревьев.
Какие плодовые деревья можно сажать в тени
- Вишня. Это дерево прекрасно растет и приносит плоды даже в густых тени. Поэтому его можно смело сажать в уютных уголках сада.
- Алича. Хотя дерево чаще растет на юге, оно неприхотливо и спокойно переносит тень.
- Слива. Синие сорта этого дерева выдерживают полутень и дают хороший урожай в таких условиях. Однако желтые сливы более требовательны и нуждаются в солнце.
- Яблоня. Яблоня переносит любые места посадки, потому и тень для этого дерева – не страшна.
Яблоня – теневыносливое дерево / Фото Pixabay
Какие декоративные деревья можно посадить в тени
В саду можно посадить не только плодовые деревья, но и хвойные или другие декоративные. Хотя они не всегда высоки, но тенелюбивы.
- Остролистый или японский тис. Это дерево хорошо растет и на солнце, и в тени. Это вечнозеленое и засухоустойчивое растение, которое может вырасти до 10 метров.
- Уксусное дерево. Прекрасное растение, которое украсит ваш сад. Это дерево похоже на куст или маленькое деревце и хорошо растет в тени.
- Туя. Это дерево часто сажают не только как декорацию, но и живой забор. Красиво дополнит композицию сада.
- Можжевельник. Дерево можжевельника имеет красивые пурпурные шишки и произрастает до 15 метров. Является морозостойким и нетребовательным в уходе.