Сможет посадить каждый: 4 быстрорастущих дерева

Многие хотели бы иметь у дома красивый сад. Но они думают, что для этого нужно много времени и усилий. Мы расскажем, какие деревья быстро растут и не нуждаются в требовательном уходе.

Если вам нужен насыщенный сад, но вы не готовы ждать годами, пока что-нибудь вырастет, есть выход. Он состоит в том, чтобы посадить деревья, которые быстро растут. 24 Канал расскажет, какие именно.

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Эвкалипт

Да есть дерево очень распространено за границей, но украинцы тоже его сажают. В первый год эвкалипт может вырасти сразу на 2 метра. Уже к 3 годам некоторые виды могут вырасти до 10 метров.



Эвкалипт / Фото Pexels



Наиболее мощно развивается первых 10-15 лет жизни. Известно, что его высота может достигать 100 метров. Со временем его тонкий ствол становится намного прочнее. От ствола растут здоровенные побеги и укрываются тонкими листьями.



Мощный рост эвкалипта происходит не только над землей. Он очень быстро развивает и корневую систему и благодаря этому достает немало полезных веществ, необходимых для роста верхушки.

Эвкалипт сажают, чтобы осушить болота, поскольку у них быстро развивается корневая система и испаряется влага.

Береза

Ее характерный признак – это также быстрый рост, несмотря на то, что в первые годы жизни это может быть не так. Так происходит потому, что дерево растет сначала вглубь, чтобы укрепить корневую систему, а потом – в высоту.



Береза / Фото Pixabay



Когда березки еще совсем молодые, их часто путают с ольхой, ведь у них еще нет своего характерного белого ствола с черными полосами. С годами ствол березы крепнет, белеет, становится мощным. Он получает свои полоски, через которые проходит путь кислорода к живым клеткам ствола.



В активные годы березка может вырасти аж на 2 метра в течение года. Такое время может длиться до 10 лет. В течение этого времени дерево белеет и крепнет. Береза живет очень долго: 100-120 лет и может достичь 45 метров.

Тополь

Коммунальщики часто подрезают тополя, поскольку они могут вырастать 2,5 метра в год. Эти деревья активно начинают с 10 лет. В общей сложности их возраст достигает 50-60 лет.



Тополь / Фото Pixabay



Забавно то, что в начале развития побег крошечный, как спичечная головка. Тополь растет, как береза, т.е. сначала вглубь. В то же время она пускает немало крепких корней и на поверхности земли и настолько, что они могут выходить далеко за проекцию кроны. Благодаря этому дерево может очень быстро расти и развиваться.

Белая акация

Ее еще называют робиния обычная. Белая акация хорошо приживается с кленом, дубом, сосной. В то же время такие соседи могут ей надоедать. Корни дерева уходят 10-12 метров вглубь и могут забирать у деревьев рядом питательные вещества. Впрочем, другие деревья стали приспосабливаться к акации и расположили собственные корешки поближе к поверхности. Этим они оставляют дерево на глубине одно. В одиночестве акация растет 10 лет, набирая по 1,5-2 метра в год в высоту.

Акацию можно посадить на своем дворе. Она очень хорошо пахнет, поэтому снижает стресс и повышает настроение.



Белая акация / Фото Pexels