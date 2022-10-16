Зелень не страшна: как легко вывести пятна от травы

Развлечения на свежем воздухе еще продолжаются, и очень легко запачкать джинсы или шорты зеленой травой, пока сидите на пикнике или играете с детьми. Как вывести пятна от травы и какие средства для этого подойдут – читайте в материале.

Хотя существует мнение, что вывести пятна от травы с вещей невозможно – это совсем не так. 24 канал собрал несколько способов борьбы с зелеными пятнами.

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Сода

Сода может отбелить и абсорбировать зеленые частицы травы на вещах.

Для того чтобы очистить ткань таким методом, нужно:

Нанести на загрязнение и оставить на 10-15 минут;

После этого потереть щеткой и тщательно прополоскать в воде.

Как отстирать пятна от травы / Фото Unsplash

Соль

Соляной раствор может справиться не только со свежими загрязнениями, но и с устаревшими пятнами.

В стакане теплой воды разведите 2 чайные ложки соли;

Смочите ватный тампон в растворе и обработайте пятно от травы;

Оставьте на полчаса, а затем прополощите в воде;

После этого вещь нужно бросить в стиральную машинку.

Как отстирать пятна от травы / Фото Unsplash

Нашатырный спирт

В сочетании с водой нашатырный спирт справляется с травяными загрязнениями быстро и эффективно.

Смешайте 1 столовую ложку спирта и 1 литр воды, и опустите в раствор загрязненную одежду;

Подождите полчаса, затем потрите щеткой или губкой место загрязнения;

Прополощите вещь в стиральной машинке.

Как отстирать пятна от травы / Фото Unsplash