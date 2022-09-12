Как высушить мокрую обувь: лучшие методы

Летняя пора дарит нам не только жару, но и неожиданные ливни, которые могут угрожать любимой паре обуви загрязнениями и потерей формы. Как высушить мокрую или постиранную обувь и какие методы подойдут лучше всего – читайте в материале.

Обувь требует разных способов сушки – это обусловлено тем, что в гардеробе обычно бывают изделия из разных материалов. Так что сушить тканевые кеды и кожаные сапоги нужно по-разному, сообщает 24 канал.

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Сушилки и специализированные приборы

У многих дома уже давно есть автоматические сушилки, подходящие для ликвидации влаги из одежды и белья. Но такие приборы не очень щепетильны к обуви – она может развалиться и испортиться.

Автоматические сушилки используют центрифугирование, чтобы быстро высушить вещи, работая как стиральные машинки. Не каждую обувь можно бросать в стиралку – то же касается и сушилки.

Из-за сильного механического воздействия и жесткой сушилки кожаные, замшевые и нубуковые единицы нельзя высушивать в таких приборах – это может вызвать деформирование, повредить покрытие и сделать трещины.

Также не следует сушить в сушилке тканевые кроссовки и кеды низкого качества или уже поврежденные – они могут еще больше уничтожиться и разлезться.

Но если вы уверены в качестве обуви и готовы рискнуть – сушилка подойдет для быстрого высушивания обуви из текстиля.

Специальные сушилки для обуви легко просушат вашу любимую пару, не деформируя ее и сохраняя качество изделия.

Специальные сушилки для обуви эффективно справятся с влагой / Фото Xiaomi

Эффективно справляются с влагой в обуви следующие приборы:

Сушилка-вкладыш – просто укладывается внутрь обуви и через 3 – 4 часа деликатно высушит мокрое изделие.

– просто укладывается внутрь обуви и через 3 – 4 часа деликатно высушит мокрое изделие. Ультрафиолетовая сушилка – сушит и дезинфицирует обувь, лишая ее бактерий и нежелательных грибков.

– сушит и дезинфицирует обувь, лишая ее бактерий и нежелательных грибков. Сушилка с обдувом – высушивает обувь скорее за счет того, что снабжает воздух и внутрь, и снаружи обувь.

Бытовые приборы

Многие используют для высушивания своей обуви приборы, которые есть в доме. Но не все они будут безопасны для обуви:

Фен – это устройство может быстро и эффективно высушить обувь. Однако есть одно но – сушить можно только холодным воздухом, который не повредит ткань, подошву или кожу. Также обратите внимание – прибегать к сушке феном слишком часто нельзя – это может деформировать обувь и повредить подошву.

– это устройство может быстро и эффективно высушить обувь. Однако есть одно но – сушить можно только холодным воздухом, который не повредит ткань, подошву или кожу. Также обратите внимание – прибегать к сушке феном слишком часто нельзя – это может деформировать обувь и повредить подошву. Батарея – самый популярный метод сушки обуви, который не очень хорош для мокрых пар. Тепловой нагрев может вызвать образование неравномерных пятен от воды (особенно на замше), а также деформировать подошву. Так что ставить обувь на батарею категорически не рекомендуется.

– самый популярный метод сушки обуви, который не очень хорош для мокрых пар. Тепловой нагрев может вызвать образование неравномерных пятен от воды (особенно на замше), а также деформировать подошву. Так что ставить обувь на батарею категорически не рекомендуется. Вентилятор – аналог фена, который будет сушить обувь равномерно, но значительно длиннее. Из-за того, что нет прямого движения воздуха внутрь обуви, вентилятор может оставить немного мокрой стельки. Однако пятен и разводов от такой сушки не будет.

Не рекомендуется сушить обувь на батарее / Фото iStock

Естественная сушка

Лучшим вариантом для того, чтобы засушить обувь, будет сушка в комнатной температуре без других технических средств. Также хорошая обувь сушится на открытом воздухе.

Несмотря на то, что на солнце обувь высохнет гораздо быстрее, лучше не ставить ее под лучи – это окажет негативное влияние на цвет и качество изделия.

Чтобы обувь быстрее избавилась от влаги, можно положить внутрь кусочки бумаги или газеты, или силикатные шарики, которые есть в каждой коробке из-под обуви. Эти подручные средства абсорбируют влагу и щадяще подсушивают обувь.

Бумага поможет высушить обувь быстрее / Фото helpmasterservice