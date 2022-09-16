Блеск и гладкая поверхность: как убрать пятна от жесткой воды из стекла 2 продуктами
В ванной комнате часто может образоваться белая пленка на стеклянных поверхностях – зеркалах, душевых кабинках или окнах. Это обусловлено высокой жесткостью воды, которая улетучивается и оставляет следы. Но с таким загрязнением можно справиться с помощью всего 2 продуктов – уксуса и соды.
Пятна от жесткой воды чаще всего появляются в домах, где используется колодезная вода в районах с высоким содержанием минералов, таких как известь и кальций. 24 канал выяснил, как отмыть следы от жесткой воды и ликвидировать минеральные накопления из стен.
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Уксус
Столовый уксус – это мягкая кислота, которая поможет разорвать связи между минералами жесткой воды и поверхностью стекла.
- В бутылке с пульверизатором смешайте одну часть белого уксуса и одну часть дистиллированной воды.
- Положите старое полотенце на низ стеклянной панели, чтобы улавливать капли. Начиная с верхней части стеклянной двери или окна душевой кабины распылите раствор уксуса и воды на верхнюю часть стекла.
- Методически двигайтесь вниз по ровным рядам, пока каждая часть стекла не станет влажной. Дайте раствору остаться на стекле не менее 30 минут.
- Используя щетку с мягкой щетиной или ткань из микрофибры, удалите минеральные отложения. Совершайте круговые движения и часто промывайте щетку или ткань. Используйте старую зубную щетку, чтобы попасть в углы или по краям металлической отделки.
- Промойте и высушите очистившуюся поверхность.
Как отмыть налет от жесткой воды / Фото Unsplash
Сода и уксус
Если уксус не устранил пятна, добавьте пищевую соду в качестве мягкого абразива. Эта паста также хорошо работает на стаканах с пятнами от воды и другой стеклянной посуде.
- Как и в первом методе, положите старое полотенце на дно у стеклянной поверхности, чтобы улавливать капли. Налейте чуть-чуть неразбавленного уксуса в пульверизатор и, начиная с верха, распылите всю поверхность стекла. Дайте уксусу действовать не менее 30 минут.
- В небольшой миске смешайте одну часть воды с тремя частями пищевой соды, чтобы получить пасту.
- С помощью ткани или щетки нанесите пасту на загрязненные жесткой водой участки стекла и оставьте подсохнуть.
- После того, как вы нанесли пасту и она подсохла, снова сбрызните место неразбавленным уксусом.
- Промойте стекло чистой водой и протрите насухо мягкой тряпкой или салфеткой из микрофибры.
Как отмыть налет от жесткой воды / Фото Unsplash