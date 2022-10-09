Дешево и экологично: как сэкономить и сделать стиральный порошок своими руками

Стиральные порошки имеют привычку очень несвоевременно заканчиваться. Как быстро выкрутиться из ситуации и сделать натуральный стиральный порошок дома – читайте в материале.

Несмотря на то, что мы привыкли покупать стиральный порошок в магазине, его можно создать и в домашних условиях. Он будет более дешевым и натуральным.

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Что нужно для приготовления стирального порошка

Чтобы создать собственный стиральный порошок, нужно иметь дома:

Эфирное масло со свежими запахами (лимон, апельсин, лаванда);

Воду;

Пищевую соду;

Ведро;

Кастрюлю;

Деревянную ложку;

Бурую, или натриевую соль борной кислоты;

Мыло;

Несколько пластиковых бутылок.



Что нужно для создания стирального порошка / Фото Unsplash

Как сделать стиральный порошок дома

Чтобы в финале получить качественный и натуральный порошок, нужно:

Сделать мыльную стружку и высыпать ее 2 стакана воды;

Перелейте смесь в кастрюлю и залейте водой;

Добавить в каждый литр воды в кастрюле 2 чашки мыла и оставьте на несколько минут, осторожно перемешивая ложкой;

Засыпать в ведро 2 стакана пищевой соды и 2 стакана буры и перемешать их;

Высыпать смесь с мылом в ведро;

Добавить в смесь 8 литров воды и перемешать;

Добавить 20 миллилитров эфирных масел;

Накрыть ведро тканью и подождать до полного охлаждения.

Порошок следует перелить в пластиковые бутылки или другую герметичную тару. После того, как порошок остыл, его можно использовать как полноценное и натуральное моющее средство.



Стиральный порошок нужно поместить в герметичную емкость / Фото Unsplash