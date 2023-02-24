Проведите весну со вдохновением: 50 интересных идей на три месяца

24 февраля 2023, 16:00
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Весна – это пора новых мечтаний и красоты. Она дарит человеку жажду жизни и непрестанное желание улыбаться при всех проблемах, которые случаются в жизни. Как сделать весну 2023 года незабываемой – читайте дальше в материале.

Чтобы весна была интересна, не обязательно делать что-то грандиозное. Достаточно наслаждаться каждым мгновением жизни и замечать даже маленькие мелочи, приносящие радость. Мы подготовили для вас список из 50 пунктов, которые помогут прожить три весенних месяца с вдохновением, отмечает 24 Канал.

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Как провести весну 2023 – 50 интересных идей

  • Сходите в парк и устройте фотосессию среди цветущих магнолий, вишен или яблонь.
  • Уберите территорию возле дома от прошлогодних листьев и оставшегося после зимы мусора.
  • Найдите подснежники. Но не рвите их, ведь эти цветы занесены в Красную книгу Украины, поэтому просто полюбуйтесь ими и сделайте несколько фото на память.
  • Приготовьте зеленый борщ.
  • Сделайте приятный подарок близкому человеку.
  • Проведите день наедине с собой.
  • Выполните свою маленькую мечту.
  • Приготовьте необычное для вас блюдо.
  • Найдите новое хобби или увлечение.
  • Сделайте день без соцсетей.

Советы, как провести весну 2023 / Фото Canva

  • Пригласите себя на свидание.
  • Устройте пикник.
  • Запишите свои мечты.
  • Составьте весенний плейлист.
  • Помните птиц в парке.
  • Обновите гардероб.
  • Займитесь своим здоровьем.
  • Поезжайте в маленькое путешествие.
  • Купите пижаму, о которой мечтали.
  • Выгуляйте собаку из приюта.
  • Обнимите близкого вам человека.
  • Пойдите на мастер-класс по гончарству.
  • Избавьтесь от ненужных вещей.
  • Организуйте чайную церемонию.
  • Сделайте список благодарности.
  • Отдайте долги.
  • Научитесь чему-то новому.
  • Скажите комплимент незнакомому человеку.
  • Посмотрите хороший фильм.
  • Научитесь делать ловца снов своими руками.

Что стоит сделать этой весной – интересные идеи / Фото Canva

  • Обновите прическу.
  • Примите ванную со свечами.
  • Очистите свою электронную почту.
  • Примите участие в большой уборке города.
  • Сделайте благотворительное пожертвование.
  • Посетите мастер-класс по рисованию.
  • Сложите пазлы.
  • Танцуйте.
  • Посетите друзей или родственников, с которыми вы долго не виделись.
  • Украсьте свою комнату весенними цветами.
  • Покатайтесь на велосипеде.
  • Прочтите любимые старые книги.
  • Промокните под весенним дождем.
  • Сделайте фотоальбом из отпечатанных фото.
  • Наденут разноцветные носки.
  • Сходить в театр или на выставку современного искусства.
  • Проведите день в парке аттракционов.
  • Подчините одну из вершин в Карпатах.
  • Слушайте игру уличных музыкантов.
  • Встретитесь с вдохновляющим вас человеком.

Автор: Ірина Ковальчук