Как правильно сделать генеральную уборку: 5 вещей, о которых вы могли забыть

Астрономическая весна уже наступила, а на улице становится теплее с каждым днем. Должно выглядеть и ваше жилище. Смотрите ниже, на какие места нужно обратить внимание.

Во время генеральной уборки бывает, что не на все вещи обращаешь внимание – они кажутся чистыми. 24 Канал расскажет, на что нужно обратить внимание в доме, чтобы он был безупречно опрятен.

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Светильники и люстры

На первый взгляд, может показаться, что люстры и светильники чисты и не нуждаются в уборке. Но и там могут оставаться капли жира и пыли. В особом уходе нуждаются хрустальные люстры и люстры с абажуром. Чтобы правильно протереть светильники, используйте мягкие средства и салфетки из микрофибры.

Декор и предметы интерьера

Предметы декора идут на задний план во время уборки, но пыль на вазах, декоративных подносах, подсвечниках и других элементах могут броситься в глаза гостю. Также следует обратить внимание на текстиль: декоративные подушки, шторы. Дополнительная стирка этих вещей не только освежит помещение, но и поможет избавиться от лишних аллергенов.

Столы и стулья

Вряд ли кто-нибудь будет заглядывать под ваш стол или стулья, но желательно пройтись по внутренней части мебели влажной салфеткой, чтобы избавиться от пороха.

Заметим, эксперты советуют делать генеральную уборку хотя бы раз в месяц.

На что обратить внимание на кухне