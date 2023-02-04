Как постирать пуховые подушки в машинке: советы, как не испортить вещи
Подушки собирают в себя много пыли, бактерий и пылевых клещей. Их нужно регулярно стирать, но чтобы не напрягаться и делать это вручную, можно воспользоваться стиральной машинкой.
Если знать, как сделать очистку без ущерба для пуха, можно забыть о тяжелой стирке подушек вручную, пишет 24 Канал.
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Как постирать подушки в машинке
Пуховые подушки можно постирать в машинке, не рискуя формой и объемом – правильная стирка не только сможет ликвидировать загрязнение, но и освежить состояние подушек.
Чтобы пух не сбивался внутри подушки и не скатывался по углам, деформируя подушку, следует положить в барабан машинки несколько теннисных мячиков или клубков с нитями.
Как постирать пуховые подушки в машинке / Фото Unsplash
Они ложатся для того, чтобы разровнять пух во время стирки и не позволить подушке испортиться.
Чтобы пух не деформировался и был таким же рыхлым, стирать подушки нужно только при деликатном режиме при 30 – 40 градусов – высокие температуры могут уничтожить волокна и испортить подушки.
Как придать подушкам приятный запах
Пуховые подушки очень хорошо впитывают разные запахи, в частности запахи пота. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться простым лайфхаком.
Чтобы избавиться от запаха в подушках, достаточно добавить к барабану машинки несколько капель эфирных масел. Для этого подойдут как сладкие фруктовые ароматы, так и хвойные – эти запахи помогают уснуть.
Как постирать пуховые подушки в машинке / Фото Unsplash