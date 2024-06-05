Без банальных "Добрый день" и "Привет": как красиво поздороваться на украинском
При встрече люди традиционно здороваются друг с другом. Мы привыкли слышать фразы, которые уже стали ежедневными: "Привет", "Добрый день" и "Здравствуйте". Однако их можно заменить.
Сейчас, например, часто здороваются так: "Слава Украине" и "Героям слава", чтобы не забывать о войне, которая продолжается, и почтить память тех, кого уже нет с нами. А как еще можно здороваться, читайте в материале LifeStyle 24.
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Как красиво поздороваться на украинском
Сейчас многие обрусевшие люди перешли на украинский язык. Однако бывает сложно сразу отказаться от русских слов или суржика и найти правильное соответствие. Ведь некоторые фразы очень засели в голову.
В последние годы все более популярными становятся такие поздравления: "Бажаю здоров'я", "Доброго здоров'я", "Мої вітання" и "Доброго здоров'ячка". Однако украинский язык невероятно разнообразен, поэтому есть еще хорошие варианты:
- Добридень.
- Радий вас вітати/бачити.
- Боже помагай.
- Бажаю доброго дня/вечора.
- Здоров.
- Здоровенькі були.
- Доброго дня.
- Моє шанування.
- Здоров був.
Друзья также часто придумывают собственные поздравления, которые используют в компании. Это придает особый шарм, оригинальности и яркости. Поэтому всегда можно создать что-то свое, чтобы выделяться среди других и не быть банальными. Более того, каждый год появляются новые интересные слова, которые стоит добавлять в свое общение, чтобы разнообразить его. Однако, конечно, не злоупотреблять.