Ткань будет чистой через 5 минут: как быстро стирать кухонные полотенца – проверенный метод
В предновогодней суматохе очень трудно следить, чтобы все было чистым и свежим. Поскольку много времени в подготовке посвящается именно приготовлению блюд, то кухонные полотенца будут очень быстро пачкаться. Но есть метод, который вернет свежесть и чистоту полотенцам в считанные минуты.
Избавиться от неприятного запаха от кухонных полотенец и свежих пятен можно, не прилагая многих усилий и не применяя агрессивные средства очистки. 24 канал.
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Отстирать пятна на полотенцах и освежить их вид можно с помощью микроволновки – этот прибор может стать не хуже курительной машины и быстро очистит кухонные полотенца.
Перед Новым годом хочется долго ждать, как необходимые полотенца выстираются, поэтому микроволна может стать решением проблемы.Важно! Перед очищением полотенец таким способом микроволновку нужно протереть от жира и остатков пищи.
Как постирать кухонные полотенца в микроволновке
- Замочите полотенца в горячей воде и натрите их хозяйственным мылом. Если ваши полотенца белые, можно использовать отбеливающее хозяйственное мыло.
- Сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет. На один пакетик нужно класть не больше 3 полотенец. Завязывать полиэтиленовый пакет не нужно.
- Положите пакет в микроволновую печь и выставьте таймер на 3 минуты. Микроволновка должна работать на средней мощности.
- После этого откройте микроволновку и дайте полотенцам остыть;
- Повторите процедуру, выставив микроволновку еще на 3 минуты.
Как постирать полотенца в микроволновке / Фото pulse
После этих процедур дайте полотенцам остыть и прополощите их в проточной воде.