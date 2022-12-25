Ткань будет чистой через 5 минут: как быстро стирать кухонные полотенца – проверенный метод

В предновогодней суматохе очень трудно следить, чтобы все было чистым и свежим. Поскольку много времени в подготовке посвящается именно приготовлению блюд, то кухонные полотенца будут очень быстро пачкаться. Но есть метод, который вернет свежесть и чистоту полотенцам в считанные минуты.

Избавиться от неприятного запаха от кухонных полотенец и свежих пятен можно, не прилагая многих усилий и не применяя агрессивные средства очистки. 24 канал.

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Отстирать пятна на полотенцах и освежить их вид можно с помощью микроволновки – этот прибор может стать не хуже курительной машины и быстро очистит кухонные полотенца.

Перед Новым годом хочется долго ждать, как необходимые полотенца выстираются, поэтому микроволна может стать решением проблемы.

Как постирать кухонные полотенца в микроволновке

Замочите полотенца в горячей воде и натрите их хозяйственным мылом. Если ваши полотенца белые, можно использовать отбеливающее хозяйственное мыло.

Сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет. На один пакетик нужно класть не больше 3 полотенец. Завязывать полиэтиленовый пакет не нужно.

Положите пакет в микроволновую печь и выставьте таймер на 3 минуты. Микроволновка должна работать на средней мощности.

После этого откройте микроволновку и дайте полотенцам остыть;

Повторите процедуру, выставив микроволновку еще на 3 минуты.

Перед очищением полотенец таким способом микроволновку нужно протереть от жира и остатков пищи.

Как постирать полотенца в микроволновке / Фото pulse

После этих процедур дайте полотенцам остыть и прополощите их в проточной воде.