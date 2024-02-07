Выбирайте аромат правильно: 5 признаков, которые указывают на то, что парфюм вам не подходит

Выбрать удачный аромат иногда бывает сложно. Ведь даже самые популярные духи подходят не каждому человеку. Поэтому деньги могут быть потрачены на ветер.

Кроме того, неправильный аромат часто вызывает проблемы со здоровьем, например, аллергию. Как узнать, что парфюм вам не подходит, расскажет 24 Канал.

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Чувствуете запах духов

Когда выбираете парфюм, то стоит походить с ним некоторое время, прежде чем покупать. Ведь если в течение дня вы будете чувствовать запах, то ошиблись с ароматом. Он становится слишком навязчивым и резким. Нормально чувствовать на себе духи до 30 минут.

Начинаете чихать

Даже маленькая капля парфюма на теле может вызвать чихание, если аромат не подходит. Так проявляется аллергическая реакция на какой-то компонент. Поэтому не стоит сразу покупать большой флакон, воспользуйтесь тестером.

Как правильно выбрать парфюм / Фото Canva

Болит голова

Головная боль – это также признак того, что парфюм лучше заменить. Вы можете чувствовать беспричинную усталость в течение дня, которая нередко сопровождается тошнотой. В таком случае от аромата стоит сразу отказаться.

Аромат надоедает за несколько часов

Если к вечеру парфюм начинает раздражать, значит он вам не подходит. Хотя утром запах мог казаться просто невероятным. Аромат, который вы наносите на тело, должен обеспечивать ощущение комфортную в течение всего дня.

На тестере и на теле ощущаются разные запахи

Обычно люди тестируют духи в магазинах на специальной бумажной полоске. На самом деле такая практика является не совсем правильной. Ведь настоящий аромат можно почувствовать только на теле. Поэтому парфюм стоит сразу брызгать, например, на руку.