Блеск и никаких повреждений: как правильно почистить мебель из кожзама 3 средствами

10:00

Диваны и софы из кожзама красиво и дорого смотрятся, однако, как и другая мебель, могут испачкаться. Налет, жир и пятна от пищи и жидкостей могут оказать значительное влияние на внешний вид мебели из заменителя кожи, поэтому следует знать, как безопасно и правильно убирать такие загрязнения.