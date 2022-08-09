Готовимся к осени: как почистить резиновые ботинки 3 простыми способами

Меньше чем через месяц начнется осень, которая принесет с собой много дождливых дней. Поэтому пора готовить свою любимую пару резиновых сапог для осенних прогулок.

Резиновые ботинки постоянно сталкиваются с грязью и пожелтением от воды. 24 канал собрал несколько средств, которые помогут почистить резиновые ботинки в домашних условиях.

Читайте также Ткань можно спасти: как почистить ржавчину из одежды в домашних условиях

Стиральный порошок

Чтобы очистить резину на ботинках от легких загрязнений, может быть достаточно обычной теплой воды с мылом. Но если вы хотите забрать как можно больше грязи за одну мойку, добавьте в воду столовую ложку стирального порошка. Он не только эффективно очистит наружную часть резиновых сапог, но и сможет освежить внутреннюю часть, в которой может быть ткань.

Как почистить резиновые сапоги / Фото Unsplash

Ацетон

Чтобы белые части резиновых сапог оставались белыми надолго и не получали потертости, можно воспользоваться обычным ацетоном.

Для этого:

Смочите ватный диск или тампон в ацетоне.

Протрите подошву обуви.

Повторите так еще несколько раз с новым ватным тампоном, пока вся грязь не исчезнет.

Как почистить резиновые сапоги / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода работает как естественный отбеливатель, так что ею можно почистить не только подошвы у белых кроссовок, но и белые резиновые сапоги.

Для применения такого метода понадобится сода, хозяйственное мыло и старая зубная щетка.

Смешайте пищевую соду с 1 – 2 столовыми ложками натертого хозяйственного мыла и добавьте немного воды, чтобы образовалась густая паста.

Смочите зубную щетку в смеси и протрите резиновые ботинки.

Вытрите грязь и остатки смеси тряпкой и повторяйте, пока все сапоги не станут чистыми.

Тщательно промойте обувь водой, чтобы не осталось следов соды и просушите.

Как почистить резиновые сапоги / Фото Unsplash