Чистим посудомойку: 3 продукта, которые спасут прибор
Посудомойка, несмотря на то, что постоянно очищает посуду, может испачкаться и сама. Чтобы на стенках и деталях посудомойки не образовывалась накипь и налет, нужно регулярно их очищать.
Чтобы внутри посудомойки не оставалась излишняя химия от очистных средств, можно воспользоваться домашними продуктами, пишет 24 Канал.
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Сода
Пищевая сода может помочь в борьбе с налетом на стенках и решетках посудомойки.
Для того чтобы очистить прибор таким методом, вам нужно:
- Посыпать пищевой содой дно посудомоечной машинки;
- Закрыть дверцу посудомойки и оставить так на ночь;
- Утром влажной губкой протереть внутренние стенки и дверцу посудомоечной машины;
- После этого запустить посудомойку на "усиленный" цикл.
Как почистить посудомойку / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Лимонная кислота может хорошо справиться с ржавчиной и убрать неприятный запах во влажной посудомойке.
Чтобы воспользоваться следующим методом:
- Наполните дозатор для порошка посудомоечной машины двумя столовыми ложками кристаллизованной лимонной кислоты;
- Запустите посудомойку на полный цикл;
- Повторите процедуру снова, если пятна от ржавчины остались;
- После этого откройте посудомойку и дайте высохнуть.
Как почистить посудомойку / Фото Unsplash
Уксус
С помощью уксуса можно избавиться от налета и накипи на решетках посудомойки.
Чтобы очистить прибор следующим образом:
- Извлеките всю посуду из посудомоечной машины;
- Запустите устройство;
- Когда посудомоечная машина наполнится горячей водой, откройте ее и налейте 1-2 чашки уксуса;
- Дайте посудомоечной машине завершить свой цикл.
Как почистить посудомойку / Фото Unsplash