Как очистить кран от накипи: действенные методы, которые уничтожат загрязнение

В домах с жесткой водой может возникнуть проблема протекания крана - все из-за того, что на его головке и внутри концентрируется большое количество кальция и накипи, которая образуется из высыханий воды. Как очистить такой налет домашними методами – читайте в материале.

Накопление кальция и грязи могут засорить кран, а значит — вода не течет так хорошо, как раньше. 24 канал собрал несколько методов для борьбы с накопленной накипью.

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Уксус

Столовый уксус прекрасно справляется с отложениями и легко расщепит налет.

Налейте примерно 1 – 2 чашки уксуса в крепкий пакет.

Натяните пакет на кран и закрепите резинкой.

Оставьте на несколько часов или ночь.

Снимите пакет и дополнительно опрыскайте кран уксусом из пульверизатора.

Нанесите чуть-чуть пищевой соды на зубную щетку и удалите остатки грязи.

Промойте проточной водой.

Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода в сочетании с уксом творит настоящие чудеса и очищает и налет, и накипь в рекордные сроки.

Смешайте в пакете пищевую соду с уксусом в соотношении 2:1. Дайте смеси зашипеть.

Нанесите смесь на кран и закрепите резинкой. Оставьте на 20-30 минут.

Смешайте пасту с моющим средством для посуды и пищевой соды в соотношении 1 к 1.

Нанесите пасту на зубную щетку и потрите кран, чтобы удалить разрыхленный кальций и известковый налет.

Промойте кран проточной водой.

Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash

Лимон

Если вам не нравится запах уксуса, но хочется эффективно очистить кран, вы можете воспользоваться обычным лимоном, который не только очистит известковый налет, но и освежит кран.

Разрежьте лимон пополам.

Используйте нож для масла или палец, чтобы сделать дыру в лимоне – отверстие будет для крана.

Покрутите дольку лимона на кране, чтобы на него плотно попал в лимонный сок.

Наденьте пакет на головку от крана, закрепите резинкой и оставьте на несколько часов.

После этого снимите пакет, дайте чуть-чуть пищевой соды в зубную щетку и потрите остатки грязи.

Смойте лимонный сок и пищевую соду проточной водой.

Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash