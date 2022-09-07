Как очистить кран от накипи: действенные методы, которые уничтожат загрязнение
В домах с жесткой водой может возникнуть проблема протекания крана - все из-за того, что на его головке и внутри концентрируется большое количество кальция и накипи, которая образуется из высыханий воды. Как очистить такой налет домашними методами – читайте в материале.
Накопление кальция и грязи могут засорить кран, а значит — вода не течет так хорошо, как раньше. 24 канал собрал несколько методов для борьбы с накопленной накипью.
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Уксус
Столовый уксус прекрасно справляется с отложениями и легко расщепит налет.
- Налейте примерно 1 – 2 чашки уксуса в крепкий пакет.
- Натяните пакет на кран и закрепите резинкой.
- Оставьте на несколько часов или ночь.
- Снимите пакет и дополнительно опрыскайте кран уксусом из пульверизатора.
- Нанесите чуть-чуть пищевой соды на зубную щетку и удалите остатки грязи.
- Промойте проточной водой.
Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash
Сода
Пищевая сода в сочетании с уксом творит настоящие чудеса и очищает и налет, и накипь в рекордные сроки.
- Смешайте в пакете пищевую соду с уксусом в соотношении 2:1. Дайте смеси зашипеть.
- Нанесите смесь на кран и закрепите резинкой. Оставьте на 20-30 минут.
- Смешайте пасту с моющим средством для посуды и пищевой соды в соотношении 1 к 1.
- Нанесите пасту на зубную щетку и потрите кран, чтобы удалить разрыхленный кальций и известковый налет.
- Промойте кран проточной водой.
Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash
Лимон
Если вам не нравится запах уксуса, но хочется эффективно очистить кран, вы можете воспользоваться обычным лимоном, который не только очистит известковый налет, но и освежит кран.
- Разрежьте лимон пополам.
- Используйте нож для масла или палец, чтобы сделать дыру в лимоне – отверстие будет для крана.
- Покрутите дольку лимона на кране, чтобы на него плотно попал в лимонный сок.
- Наденьте пакет на головку от крана, закрепите резинкой и оставьте на несколько часов.
- После этого снимите пакет, дайте чуть-чуть пищевой соды в зубную щетку и потрите остатки грязи.
- Смойте лимонный сок и пищевую соду проточной водой.
Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash