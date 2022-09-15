Когда белые носки стали черными: как отстирать грязную "подошву" на носках
Белые носки больше всего загрязняются во время ношения – немного пыли, грязный пол, влажная и цветная подкладка в обуви – и на белоснежных носках появляются неприятные темные пятна, которые нужно ликвидировать.
24 канал собрал методы, с помощью которых можно вернуть натуральный белый цвет носков и не бояться разуваться на людях.
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В домашних условиях справиться с такими загрязнениями можно легко – нужно знать всего несколько средств, которые вернут белоснежность носков.
Лимонная кислота
Этот метод подходит только для хлопчатобумажных носков, поскольку они выдерживают высокие температуры и не деформируются.
Чтобы постирать белые носки:
- Налейте в кастрюлю воду и засыпьте стиральный порошок.
- Также закиньте 1 чайную ложку лимонной кислоты и тщательно размешайте предварительно разогревая кастрюлю на огне.
- Положите в кастрюлю с раствором белые носки и доведите до кипения.
- Подождите 15 минут и прополощите одежду проточной водой.
Как отстирать белые носки / Фото Unsplash
Отбеливатель для ткани
Магазинные отбеливатели могут помочь при выведении пятен, особенно если эти отбеливатели кислородные.
Для того, чтобы носки были снова белыми, нужно:
- Растворить в 2 литрах теплой воды 2 столовых ложки отбеливателя;
- Добавить к раствору 100 г стирального порошка;
- Замочить загрязненные носки, предварительно немного потерев их;
- Оставить носки в растворе на ночь;
- Тщательно прополоскать носки.
Как отстирать белые носки / Фото Unsplash
Перекись водорода
Если вы страдаете грибком и хотите отстирать носки не только от грязи, то на помощь придет перекись водорода.
- Добавьте в 1 литр воды 2 столовые ложки перекиси и прокипятите примерно 15 минут.
- После этого нужно подождать, когда носки остынут, промыть их водой и прогладить утюгом, чтобы убить грибок.
Уксус
Для отбеливания хлопчатобумажных носков подойдет столовый уксус.
- На 3 литра воды смешайте 2 стакана пищевого уксуса и поставьте на огонь;
- После того как вода закипела, закиньте туда носки и выключите огонь;
- Белые носки следует оставить в растворе на 10 часов, после чего промыть водой с хозяйственным мылом.
Как отстирать белые носки / Фото Unsplash
Сода
Соду можно использовать и в стиральной машинке – для этого просто нужно закинуть в барабан стирали 2 – 3 столовых ложки пищевой соды и поставить на обычный режим стирки. Сода деликатно отбелит носки.
Также постирать носки с помощью соды можно вручную:
- Намочите носки в теплой воде;
- Насыпьте на носки горсть соды и тщательно натрите;
- Оставьте носки с содой на 1 час, после чего тщательно промойте водой.
Борная кислота
Как и отбеливатели, борная кислота может справиться с черной "подошвой" и деликатно отбелить ткань носков.
Кислота взаимодействует с тканью во время замачивания и забирает грязь на носках.
- Растворите 1 столовую ложку борной кислоты на 1 литр воды;
- Замочите загрязненные носки, предварительно немного потерев их;
- Оставьте носки на несколько часов в растворе;
- Бросьте носки в стиралку или прополощите вручную.
Как отстирать белые носки / Фото Unsplash
Микроволновка
Восстановить белизну носков можно максимально эргономично. Для этого понадобится кислородный отбеливатель, масло, стиральный порошок и микроволновка, в которой будут "стираться" носки.
Что нужно делать:
- Смешать 1 столовую ложку отбеливателя, 100 г стирального порошка и 1 столовую ложку масла с водой и перемешать до однородной массы.
- Окунуть носки в раствор, чтобы он полностью покрывал ткань – это обеспечит равномерное отбеливание.
- Дать вещам отмокнуть примерно 2 – 3 часа, иногда перемешивая их.
- После этих процедур нужно повторно закинуть носки в стиральную машинку, поставив обычный режим стирки.