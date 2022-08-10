Справятся даже с труднодоступной плесенью: как отмыть рельсы душевой кабины 4 базовыми средствами

Душевая кабинка – постоянный сборщик влаги и загрязнений, накипи и плесени, особенно в районе раздвижных рельсов. Как очистить их без усилий и агрессивной химии – читайте в материале.

Очищать душевую кабинку нужно полностью, не игнорируя рельсы, по которым ездят двери. 24 канал подобрал четыре простые средства, которые есть в любом доме и могут справиться с загрязнениями рельсов.

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Уксус

Уксус отлично справляется с плесенью и гнилью, буквально растворяя ее.

Наполните бутылку с пульверизатором и осторожно сбрызните рельсы уксусом.

Оставьте уксус на дорожках на 10 – 30 минут.

Используйте старую зубную щетку для очистки труднодоступных загрязненных мест.

Намочите губку и промойте рельсы чистой водой.

Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода является еще одним мощным очистным раствором для устранения мыльного налета и плесени на дверце душевой кабины.

Чтобы очистить дверцу и рельсы:

Смешайте пищевую соду и воду в миске примерно в равных пропорциях, чтобы создать пасту.

Смочите зубную щетку в смеси и очистите загрязнение на рельсах.

Для сложных участков используйте салфетку из микрофибры, чтобы нанести пасту на все зоны дорожек.

Оставьте соду на рельсах на 30 – 60 минут.

Снова почистите зубной щеткой, затем промойте водой и протрите насухо.

Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash

Перекись

Вместо использования агрессивных химических отбеливателей можно использовать перекись водорода – она справится с проблемами загрязнения дорожек душевой кабинки.

В бутылке с распылителем смешайте стакан перекиси водорода и несколько капель жидкого мыла или моющего средства для посуды.

Распылите раствор на дорожки кабинки и оставьте на 5 минут.

После этого почистите рейки старой зубной щеткой.

Тщательно прополощите рельсы и протрите сухой тряпкой.

Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash

Лимон

Лимонная кислота не только может справиться с налетом и загрязнениями, но и придаст вашей душевой зоне приятный свежий запах.

Чтобы очистить рельсы душевой кабинки следующим образом:

Возьмите кусочек лимона и обмокните его в соль.

Проведите лимоном по загрязненным участкам и оставьте на 25-30 минут.

С помощью зубной щетки очистите загрязненные участки.

После этого промойте рейки водой и протрите тряпкой.

Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash