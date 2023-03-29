Жир, пятна и детские рисунки: как и чем эффективно отмыть стены
Отмыть стены даже народными методами вполне реально, однако многих хозяек этот процесс пугает. Руки до мытья стен доходят преимущественно во время генеральной уборки. Как сделать это эффективно и правильно, объясняем далее.
Чистые от пыли и пятен стены однозначно сделают помещение свежее, поэтому не стоит игнорировать этот этап во время уборки. Делайте это хотя бы раз в несколько месяцев. Лайфхаки и советы от 24 Канала читайте ниже.
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Как подготовиться к мойке стен
Подготовьте комнату. Сначала тщательно укройте мебель, пол и места, куда не должны попасть брызги воды и моющих средств. Для этого используйте полиэтиленовую пленку из строительного магазина, старые газеты или просто бумагу.
Возьмите необходимый инвентарь. Для мытья стен используйте только чистые тряпки, чтобы не переносить пыль и грязь на свежевымытые стены. Заранее подготовьте два ведра воды, чтобы тщательно ополаскивать тряпки и губки.
Помните, что стены нужно мыть от пола до потолка, а затем промыть чистой водой наоборот – сверху вниз.
Чем мыть окрашенные стены
Содовый раствор. Замешайте густой раствор из пищевой соды и воды – ориентировочно три к одному. У пасты должна быть липкая текстура, и отчистить она сможет черные следы, рисунки карандашами или фломастерами, чернила и пищевые пятна. Просто нанесите раствор на стену влажной губкой, дайте немного пропитаться и протрите влажной тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.
Зубная паста. Нанесите немного зубной пасты на пятно и оставьте на время. После этого легко потрите место, где было пятно, и хорошо промойте чистой водой.
Уксусный раствор. Это еще один действенный народный метод. Влейте стакан уксуса в ведро воды и промойте загрязненную область. Смывать этот раствор, в отличие от предыдущих, не нужно.
Средство для мытья посуды. Это действительно фантастическое средство для поверхностей по всему дому – от столешниц до ковров. Выбирайте средство без резкого запаха или других агрессивных химикатов. Сначала намочите пятно мягкой губкой, тогда добавьте немного средства для мытья посуды и хорошенького потрите. Треть до тех пор, пока средство не вспенивается, а дайте пене немного впитаться, а потом протрите влажной тканью из микрофибры. Если загрязнение сильно, то повторите этот процесс дважды или даже трижды.Кстати говоря, обычное хозяйственное мыло – тоже действенное от пятен на стенах.