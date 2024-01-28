6 забытых женских имен, которые снова в тренде

Сейчас родители часто выбирают для своих детей более современные имена. Ведь хотят идти в ногу со временем. Однако старые украинские имена – это о нашей идентичности, которую нужно беречь. Особенно теперь, когда ее пытаются уничтожить.

24 Канал подготовил подборку забытых женских имен. Возможно, среди всех вариантов, вы найдете тот, который захотите выбрать для своей дочери.

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Список забытых женских имен

Имя Таисия раньше принадлежало египетской богине Луны, плодородия, женственности, супружеской верности и материнству. Поэтому означает "посвящённая богине Исиде". Также имя переводится как "мудрость", "та, что у трона".

Арина – это одна из форм имени Ирина, которое имеет древнегреческое происхождение. Оно трактуется как "мир" и "спокойствие". Также существует версия, что образовалось от еврейского имени Арон, которое переводится как "гора света".

Имя Елизавета– еврейского происхождения и переводится как "клянусь Богом", "та, которая чтит Бога", "Божья помощь". Так часто называют представительниц королевских семей. В частности, одна из самых известных владелиц этого имени – королева Елизавета.

Какое имя выбрать для девочки / Фото Canva

Имя София появилось в Древней Греции. Оно означает "мудрость", "ум", "наука". Владелицам этого имени достаточно сложно доверять людям. Такие девушки не подпускают близко к себе и редко делятся собственными переживаниями.

Имя Анна образовалось от древнееврейского – Ханна, которое означает "храбрость", "расположение", "сила". Существует еще несколько вариантов перевода: "миловидная", "благотворительница", "милосердная".

Имя Полина имеет две версии своего происхождения. По одной, образовалось от мужского имени Аполлинарий, которое имеет древнегреческие корни и означает "солнечный". По другой теории, возникло во Франции и трактуется как "маленькая".